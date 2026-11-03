PJ sinalizou 54 endereços de videojogos usados para radicalizar jovens

A Polícia Judiciária (PJ) identificou em Portugal, em menos de um mês, 54 endereços 'online' de videojogos com conteúdos extremistas, potencialmente usados para radicalizar crianças e adolescentes, anunciou hoje a força policial.

A operação decorreu de 14 de setembro a 09 de outubro no âmbito de uma ação coordenada pela agência europeia Europol, com a participação de 16 países, que permitiu sinalizar "mais de nove mil ligações para conteúdos extremistas violentos e terroristas, difundidos em mais de uma dezena de plataformas de jogos 'online', para disseminar propaganda e recrutar jovens".

Segundo a PJ, em Portugal foram identificados "essencialmente conteúdos associados ao True Crime Community", que junta pessoas com obsessões por crimes reais, "com simulação de ataques terroristas a escolas e a uma mesquita em ambiente de jogo" e "glorificação de autores de atentados e mapas descarregáveis para o jogo de realidade virtual Bonelab destinados à recriação desses cenários".

Nos endereços sinalizados em território nacional, foram ainda encontrados conteúdos "relativos a avatares de temática islamita militante em Roblox e a um convite Discord que promove a migração dos utilizadores do Tik Tok para uma comunidade dedicada".

"Estas atividades podem evoluir para esforços coordenados de produção e disseminação de propaganda e de recrutamento de novos membros e simpatizantes, incluindo jovens e menores", salienta a PJ.

A nível europeu, foram sinalizados conteúdos que "promoviam o extremismo violento e o terrorismo de inspiração jihadista, de extrema-direita, de extrema-esquerda e anarquista", disseminados "por 47 plataformas de redes sociais e jogos 'online'.