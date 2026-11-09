Acampada de Lisboa vai retirar tendas e Porto reúne com a autarquia

Os protestos pela habitação em Lisboa e no Porto vão conhecer novos desenvolvimentos esta semana, com os dois movimentos a manterem a mobilização, mas a adoptarem estratégias diferentes. Na capital, a acampada decidiu retirar as tendas do Rossio e levar a contestação a outros locais, enquanto, no Porto, os manifestantes vão reunir-se com a autarquia para discutir a permanência na Praça D. João I, onde está prevista a instalação de uma pista de gelo para o Natal.

A decisão de levantar as tendas no Rossio foi tomada na segunda-feira, durante uma assembleia popular. O movimento pretende descentralizar a luta e alargar as acções de protesto a outros pontos da cidade. Na terça-feira, está prevista uma concentração no Alto de Pina, seguindo-se, na quarta-feira, uma acção junto ao recinto da Web Summit, no Parque das Nações.

A acampada de Lisboa vai também associar-se, no sábado, dia 14, à manifestação promovida pela plataforma Casas para Viver e, a 21 de Novembro, ao protesto convocado pela CGTP-IN, por melhores salários e pensões e contra o aumento do custo de vida.

No Porto, os manifestantes decidiram manter as tendas e pernoitar na Praça D. João I, onde permanecem desde 10 de Outubro. Contudo, aceitaram o convite da Câmara Municipal para uma reunião técnica, marcada para terça-feira, com o objectivo de discutir a "possível compatibilização" entre a acampada e a instalação de uma pista de gelo integrada no mercado de Natal.

O encontro contará com a presença do presidente da autarquia, Pedro Duarte, e de outros elementos da vereação. João Silvério, porta-voz do movimento, disse à Lusa que os manifestantes pretendem conhecer as propostas municipais antes de tomarem uma decisão. O responsável considerou que a tentativa de instalar a pista na praça poderá representar uma "perseguição política", questionando a mudança de localização do equipamento, que nos anos anteriores funcionou no Largo Amor de Perdição, no Jardim da Cordoaria.

A Câmara do Porto sustenta que a instalação da pista na Praça D. João I já estava decidida antes do início do protesto e considera difícil a compatibilização das duas iniciativas no mesmo espaço.

Os protestos pela habitação começaram no Porto, a 10 de Outubro, e estenderam-se posteriormente a Lisboa e a outras cidades. As intervenções da PSP para retirar as tendas nas duas cidades motivaram dezenas de detenções e feridos, gerando críticas de vários sectores.

Entretanto, o Ministério Público pediu ao Tribunal Constitucional que avalie a constitucionalidade da norma de 1974 que estabelece as 00h30 como limite horário para a realização de manifestações.