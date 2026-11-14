Acampada de Lisboa vai montar esta noite tendas nos Restauradores

O movimento da Acampada de Lisboa decidiu hoje voltar a montar tendas, pelo direito à habitação, desta vez na Praça dos Restauradores, a partir da meia-noite, disse à Lusa uma porta-voz do grupo de manifestantes.

Segundo Lou Loução, a decisão de voltar a montar tendas em Lisboa foi tomada numa anterior assembleia popular, após avaliação da existência de condições para o fazer, e hoje confirmou-se o acampamento nos Restauradores, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio.

"Nós decidimos que iríamos acampar nos Restauradores esta noite, a partir da meia-noite. Não estimamos tendas, mas estimamos 100 pessoas a pernoitar esta noite, uma centena", disse.

A ativista explicou que hoje não se realizou assembleia popular, mas após uma reunião com "as pessoas que manifestaram essa vontade" de pernoitar e avaliadas "as condições" passarão "a acampar novamente, mas nos Restauradores".

O objetivo, salientou, passa por "ocupar outro espaço bastante central da cidade, que incomoda os turistas, que incomoda a elite lisboeta, que é também uma das principais reivindicações" que pretendem, "que é voltar a ter uma cidade virada para as pessoas e não virada para o turismo e para a gentrificação".

"Apenas relembrar que nós decidimos voltar a acampar porque a nossa luta continua sem ser ouvida, o direito à habitação continua por cumprir, a crise da habitação continua no mesmo estado, a nova lei do arrendamento provavelmente será aprovada e nós continuamos na rua também para exigir essa reversão", frisou.

Além disso, reivindicam "medidas que efetivamente contribuam para terminar com a crise da habitação".

"Portanto, aguardamos isso e continuamos nas ruas até que [o primeiro-ministro] Luís Montenegro decida reunir connosco", assegurou.

Em relação à permanência de tendas junto à Avenida da Liberdade, uma das principais artérias de Lisboa, Lou Loução referiu que irão "avaliar todos os dias" e no domingo voltarão a avaliar se haverá "condições para pernoitar".

"Mas, continuaremos nas ruas todos os dias em protesto, a fazer a assembleia popular como combinado. Nós iremos, enfim, acampar nos Restauradores sem ter comunicado à polícia, mas lembrar que isto não é uma ocupação ilegal", notou.

A luta pelo direito à habitação, considerou, "é legal, é justa" e nesse sentido esperam "que o Governo assim veja e que não exista nenhuma intervenção policial" como as que viram "nos últimos tempos".

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

O Ministério Público pediu entretanto ao Tribunal Constitucional para avaliar a constitucionalidade da norma de 1974 que estabelece que uma manifestação tem como limite horário as 00:30.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.

Mais de 30 cidades em Portugal saíram hoje à rua pelo "direito a morar", no âmbito da manifestação nacional convocada pela plataforma Casa Para Viver, que exige, nomeadamente, a reversão da nova lei do arrendamento.