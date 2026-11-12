Campeonato da Madeira de Vela Ligeira vai decorrer na baía do Funchal

A Baía do Funchal recebe, nos dias 21 e 22 de Novembro, a 1.ª Prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira – Brisa, competição que marca o arranque da época regional 2026/2027. A iniciativa é organizada pelo Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM).

De acordo com a organização, as inscrições terminam a 18 de Novembro, quarta-feira, às 12h00. No primeiro dia de competição, a confirmação das inscrições decorre entre as 09h00 e as 10h00, seguindo-se a publicação da lista oficial de participantes, às 10h15, e a reunião técnica com velejadores e treinadores, marcada para as 10h30.

A actividade no mar começa às 13h00 de sábado, com o sinal de advertência da primeira regata. No domingo, as embarcações regressam à água a partir das 12h00, hora prevista para o início da primeira regata do dia.

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 17h30 de domingo, assinalando o encerramento de dois dias de competição que vão reunir atletas, treinadores e outros participantes na Baía do Funchal.