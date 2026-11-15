Israel detém jornalista colaborador da AFP na Cisjordânia

As forças israelitas detiveram hoje o jornalista palestiniano Mohamed Atiq, colaborador da agência de notícias francesa AFP, numa operação noturna na sua casa em Burqin, no norte da Cisjordânia.

A detenção do jornalista de vídeo, 34 anos, foi confirmada pelo Exército de Israel, mas também pela sua mulher, que adiantou que Mohamed Atiq foi retirado de casa com os olhos vendados.

"Mesmo com Mohamed a gritar 'vou abrir! ', continuaram a arrombar a porta até a arrancarem das dobradiças. Mais de dez soldados invadiram a casa para a revistar, enquanto outros permaneceram no exterior", relatou Ansam Atiq.

Segundo referiu, os militares israelitas entraram à 01:30 da manhã de hoje (23:30 de sábado em Lisboa) na moradia, confiscaram dois telemóveis e atiraram o equipamento de vídeo da AFP pela varanda.

Um porta-voz do exército israelita confirmou a detenção, alegando, sem apresentar provas ou mais informações, que o jornalista é "suspeito de ter ligações" ao Hamas.

A agência de notícias francesa "manifestou a sua preocupação" pela detenção do jornalista que colaborava com a AFP na Cisjordânia há cerca de três anos e cujo paradeiro é desconhecido.

"Exigimos que as autoridades israelitas expliquem claramente porque está a ser detido e apresentem provas. Caso contrário, deve ser libertado imediatamente", declarou a agência.

Em agosto, as forças israelitas detiveram outro colaborador da AFP, Mohamed Awad, perto da sua casa nos arredores de Ramallah (centro da Cisjordânia), que foi acusado, também sem provas, de "promover ataques terroristas", continuando ainda detido.

Com a detenção de Atiq, o número de jornalistas palestinianos atualmente presos nas cadeias israelitas sobe para 38, incluindo cinco mulheres, segundo o Clube dos Prisioneiros Palestinianos.

Adiantou ainda que outros dois jornalistas de Gaza estão desaparecidos desde 7 de outubro de 2023.