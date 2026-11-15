IL preocupada com redução da procura turística pede reflexão sobre o sector

A Iniciativa Liberal considera preocupantes as previsões relativas à actividade turística na Região e que apontam para uma redução de até 20% da procura já no próximo período de Natal e Fim de Ano, e de até 40% nas reservas para o próximo Verão. Os liberais consideram que estas são confirmações dos alertas que o partido lançou sobre o abrandamento desta actividade.

A IL considera que, num contexto em que os operadores do sector manifestam crescente preocupação com a evolução da procura, estes números devem constituir um sério sinal de alerta para o Governo Regional e para as autarquias. Aliás, afiança que "a resposta política não pode passar por aumentar sucessiva e significativamente os custos suportados pelos turistas que nos visitam, e por esmagar a margem das empresas, mas sim por criar condições para que a Madeira continue a afirmar-se como um destino competitivo e atractivo".

O partido considera grave que se mantenha a aposta no aumento das receitas através da imposição e cobrança de taxas, "sem que exista um investimento proporcional na diversificação, modernização e requalificação da oferta turística".

“A Madeira não se pode limitar a cobrar mais a quem a visita. Tem de garantir que continua a oferecer razões para que os turistas a escolham, regressem e recomendem o destino. Há muito que alertamos que não podemos continuar a tratar o turismo como uma fonte inesgotável de receita pública", afirma Rosie Bayntun.

A deputada na Assembleia Municipal do Funchal afirma que "criar e aumentar taxas num destino que enfrenta uma concorrência internacional cada vez mais forte, sem investir na qualidade, na diversificação e na requalificação da oferta, é uma receita para perder competitividade". "Agora, perante previsões de quebras que podem chegar aos 40%, percebemos que os riscos que identificámos não eram mero alarmismo: eram um aviso que deveria ter sido levado a sério”, assume.

É tendo em conta este contexto que a IL defende uma reflexão urgente sobre as opções políticas para o sector. “Não podemos esperar que as reservas caiam, que as empresas comecem a sentir os efeitos e que os trabalhadores paguem a factura, para só depois reconhecer que a estratégia estava errada. O turismo é demasiado importante para a economia madeirense para ser gerido com base no improviso e apenas na óptica da receita pública”, sublinha a deputada municipal.

No entanto, para os liberais, o problema não se esgota no aumento das taxas. A Iniciativa Liberal considera que o sucesso futuro do turismo madeirense não pode ser dado por garantido apenas com base nos resultados alcançados no passado. "A notoriedade internacional da Madeira não dispensa investimento, planeamento ou capacidade de adaptação", atira. "Exige uma política que proteja a competitividade e crie condições para que os turistas continuem a escolher a Madeira e para que as empresas possam continuar a investir, inovar e gerar riqueza", aponta.

“Estas previsões não surgem do nada. A Iniciativa Liberal tem vindo a alertar para os riscos de uma política que prefere aumentar as receitas, em vez de apostar na competitividade e na valorização da oferta turística. As taxas não podem servir apenas para fazer face a custos correntes. Devem traduzir-se em investimento e em melhorias visíveis. O Governo Regional demorou a reagir, e não está a agir com a celeridade e eficácia que se impõem, mas ainda vai a tempo de corrigir o rumo. Não pode é continuar a ignorar os sinais que são dados pelo sector. O futuro do turismo da Madeira não pode ficar refém da falta de visão e de capacidade de actuação de quem governa”, conclui Rosie Bayntun.