1976 vs. 2026, ou a causa das “acampadas”

Cheguei a Portugal em 1976, como outras 700.000 pessoas desde 1974.

Só com a roupa no corpo, alguma na mala e uns trocos.

A sorte, no início, foram os familiares e amigos que ajudaram, já que nunca tinha vindo à Metrópole. Porque, na rua, o carimbo era, quais leprosos, o de retornados.

Atento o que se passava, entendeu, a maioria de nós, que havia que por mãos à obra e trabalhar. Outros, também estudar. E as circunstâncias logo diriam se se ficava ou se emigrava.

Quanto ao trabalho, era o que houvesse. Pois se algo nos tinha sido ensinado, é que nada se consegue sem ir à luta. Não foi incomum terem-se 2 ou mesmo 3 trabalhos. Recorrendo às competências e conhecimentos de cada um. Saindo de casa de madrugada e regressando noite dentro. Porque o objetivo era conseguir estudar e, para os que ficassem, poupar para uma casa.

Que não havia! O que não era estranho, pois mais de meio milhão de retornados tinha decidido ficar no país. Por isso, muitos não ficaram nas cidades capitais. Partiram para onde achassem ter mais possibilidades.

Mas poupar não era fácil. Porque Portugal estava na bancarrota e a banca nacionalizada. E as rendas pela hora da morte. Alocar-lhe 60% dos rendimentos era usual.

O crédito à habitação, por seu lado, era controlado, plafonado e os juros altíssimos. Jamais me esquecerei que, depois de termos poupado para avançar com a feitura da casa, tivemos juros a 29,9 %. Leram bem! 29,9% ! Mas era “O” objetivo ! Pelo que o dinheiro era só para o que mais importava. Poupar para garantir um teto nosso.

Dito isto, a partir de 1986, com a adesão à CEE, as condições melhoraram.

E apesar das loucuras económico-financeiras e de uma troika, a situação do país é, hoje, muito melhor. Desde logo nos juros ao crédito à habitação, cuja média ronda os 3%. Quase dez vezes menos do que muitos tivemos. Quando, reitero, também não havia casas.

Mas, permitam-me, havia algo (muito!) diferente.

Que também vi nos Venezuelanos que aqui chegaram nos últimos anos. Vontade de ir à luta. Assumindo os trabalhos que houvesse disponíveis. Sem quaisquer preconceitos.

Como se vê, aliás, também nos imigrantes aqui chegados recentemente. Porque muitos portugueses não querem aceitar muitos dos trabalhos disponíveis, como se estes os estigmatizassem e não os valorizassem.

Aqui chegados, vemos hoje umas “acampadas” mescladas com o apoio à Palestina, qual demonstração do cariz ideológico e político-partidário de toda a encenação provocatória.

Porque o problema existe há muito, com governos de todas as cores, incluso quando apoiados pela extrema-esquerda.

E “tirem o cavalinho da chuva”, porque vai subsistir! Porque as “acampadas” têm um outro cariz. Mais profundo. Do plano ético-moral.

De pessoas que se habituaram a querer ter tudo. Mas sempre à espera que lhes caia do céu ou que alguém lhes dê. Porque esforço e sacrifício são valores que muitos, hoje, não subscrevem.

Talvez porque muito lhes esteja a ser dado, de bandeja, por uma sociedade que vê possíveis frustrações em tudo o que crie obstáculos às crianças e adolescentes. Superproteção essa que induz, em muitos, a síndrome de Peter Pan e as já comprovadas falta de resiliência e fuga às responsabilidades. Como parece ser o caso, pelo muito que tenho ouvido aos “acampados”.