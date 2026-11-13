Microsoft afasta ciberataque como causa da falha global de serviços

Um dirigente da gigante norte-americana de programação garantiu hoje que não foi detetado até ao momento "nenhum sinal de ação maliciosa ou de ciberataque" que possa ter causado a falha global nos serviços Microsoft 365 para empresas.

"Por enquanto, posso confirmar que não há indícios de que isto seja o resultado de uma atividade maliciosa ou cibernética", escreveu, na rede social X, o vice-presidente executivo da Microsoft Copilot, Charles Lamanna.

Na mesma mensagem, o executivo lamentou as interrupções que afetaram serviços como o serviço de correio eletrónico Outlook e a plataforma de videoconferências Teams "em todas as regiões" do mundo.

Inicialmente, a tecnológica reconheceu ter identificado falhas no acesso dos utilizadores às caixas de correio do Exchange Online, um serviço de correio eletrónico na nuvem, nas Américas. O problema espalhou-se posteriormente para várias outras regiões, tendo sido relatadas falhas em locais como a Austrália, Reino Unido ou Portugal.

Segundo explicou a própria empresa na rede social X, parte da infraestrutura em "múltiplas regiões" apresentava uma "carga elevada", o que resultou em erros de conectividade.

O portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidentes em todo o mundo, registou picos nas últimas horas, incluindo nos serviços do Microsoft 365, um pacote na nuvem que inclui o Word, Excel, PowerPoint, entre outros, e na ferramenta de inteligência artificial (IA) Microsoft Copilot.

A Microsoft admitiu que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar "como esperado", e garantiu que está a procurar alternativas.

"Acompanhamos o estado das alterações aplicadas para melhorar a manutenibilidade do serviço e confirmamos que não estão a produzir os efeitos desejados", disse a gigante norte-americana.

"Estamos a identificar alternativas que podem ser implementadas para aumentar a capacidade, face a desequilíbrios persistentes na gestão do tráfego", acrescentou a Microsoft, numa mensagem publicada na rede social X.

As falhas registadas afetaram, entre outros, o acesso de centenas de milhares a milhões de utilizadores em todo o mundo ao serviço de correio eletrónico Outlook ou ao Teams, confirmou a empresa.

Entre os serviços Microsoft 365 potencialmente afetados estão, segundo a empresa norte-americana, o Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online ou Microsoft Copilot 365, entre outros.