Arraial de São Martinho cancelado devido ao mau tempo

O Arraial de São Martinho, que estava reagendado para os dias 14 e 15 de Novembro, foi definitivamente cancelado devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Madeira, anunciou a organização.

A decisão surge na sequência do alerta vermelho associado à passagem da depressão Charles, tendo a organização optado por cancelar todas as actividades festivas por razões de segurança.

Também a missa prevista para esta terça-feira, 10 de Novembro, foi cancelada. No entanto, mantém-se a Missa Solene de São Martinho, agendada para amanhã, quarta-feira, às 19h30.

"Todas as restantes actividades ficam canceladas", esclarece a organização, numa comunicação dirigida aos paroquianos e à população em geral.

Os responsáveis lamentam os constrangimentos causados pela decisão, particularmente às pessoas envolvidas na preparação das tradicionais barracas de comes e bebes.

"A segurança de todos está em primeiro lugar", sublinha a organização, agradecendo a compreensão e colaboração da comunidade.

Recorde-se que o arraial já tinha sofrido uma alteração de datas, estando previsto realizar-se no próximo fim-de-semana. Com esta decisão, as festividades populares de São Martinho ficam canceladas, mantendo-se apenas a celebração religiosa de quarta-feira.