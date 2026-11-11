Mau tempo causa quase 80 ocorrências em Santa Cruz

O concelho de Santa Cruz registou 77 ocorrências entre as 4 e as 12 horas desta quarta-feira, 11 de Novembro, na sequência da passagem da Depressão Charles pela Região. O balanço foi divulgado pela Câmara Municipal, via Facebook, que garante não haver registo de vítimas graves e não ter sido necessário realojar qualquer agregado familiar.

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Mais de metade dos alertas concentrou-se na madrugada e início da manhã, nomeadamente entre as 6 e as 8 horas deram entrada na central cerca de 46 ocorrências, o que levou os serviços a definir prioridades operacionais em função do risco para pessoas, habitações, infra-estruturas e vias de comunicação.

Segundo o Serviço Municipal de Protecção Civil, as situações estiveram sobretudo relacionadas com inundações em habitações, garagens, estabelecimentos comerciais e vias públicas, bem como com obstruções e transbordos de linhas de água, levadas, ribeiros, adufas e sistemas de drenagem. Registaram-se ainda quedas de árvores, ramos e postes, derrocadas, deslizamentos de terras e quedas de muros, danos causados pelo vento e anomalias na rede eléctrica.

Entre as ocorrências de maior impacto, destacam-se: a queda de um cedro de grande porte na VR1, na zona da Cancela, que obstruiu totalmente a via; a inundação de uma unidade hoteleira no Santo da Serra; inundações em habitações nas freguesias de Santa Cruz, Caniço, Camacha e Santo António da Serra; derrocadas e movimentos de massa na Camacha, Gaula, Santo da Serra, Caniço e Santa Cruz; a queda de duas paredes em blocos de vidro de um compartimento anexo a uma moradia no Santo da Serra, provocada pelo vento.

Além disso, por razões de segurança, vários arruamentos foram encerrados ou condicionados. Estão nesta situação a Estrada Municipal do Ribeiro Serrão, na Camacha, devido a movimentos de massa, a Estrada Municipal Pomar Batista e o túnel da Avenida 25 de Julho, por risco de queda de elementos rochosos para a via.

Houve também movimentação de massas na Estrada da Ribeirinha (Camacha) e na ER207, entre a subida do Rochão e a ligação à ER202, em direcção ao Poiso. Estão ainda condicionadas a Estrada Municipal da Ribeira João Gonçalves, em Santo António da Serra, e a Estrada de Santo António da Serra até à zona do Campo de Golfe do Santo da Serra. Diversos arruamentos secundários foram afectados por quedas de árvores, derrocadas e acumulação de águas pluviais.

Apesar de a depressão Charles já ter ultrapassado a Região e de não se esperar um agravamento significativo do estado do tempo, os serviços mantêm-se empenhados na avaliação de danos, limpeza de vias, desobstrução de linhas de água e estabilização de taludes. O Município apela à compreensão e colaboração da população, uma vez que muitas ocorrências surgiram em simultâneo em diferentes freguesias.