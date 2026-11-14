Décio Faustino dirige final do mundial de Para Ténis de Mesa

O árbitro internacional madeirense Décio Faustino foi nomeado para dirigir, como árbitro principal, a final de Pares Masculinos do Campeonato do Mundo de Para Ténis de Mesa 2026, que decorre em Pattaya, na Tailândia, desde 12 de Novembro e se prolonga até ao próximo dia 19.

A representar a arbitragem madeirense nesta competição internacional, Décio Faustino recebe assim a nomeação para uma das partidas de maior destaque do campeonato, reforçando a presença da Madeira num evento de dimensão mundial.

De acordo com o árbitro, esta nomeação "constitui um importante reconhecimento" do seu percurso, dedicação e competência na arbitragem internacional, levando mais uma vez o nome da Madeira e de Portugal ao mais alto nível do ténis de mesa mundial.