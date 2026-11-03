Castanheiro recebe Marlene Vieira para um jantar exclusivo do 'À Mesa no Castanheiro'

O Castanheiro Boutique Hotel prepara-se para receber uma das figuras mais marcantes da gastronomia nacional. A 7 de Novembro, às 19h00, o restaurante Tipografia, no Funchal, acolhe um jantar exclusivo com a Chef Marlene Vieira, a primeira mulher a conquistar uma Estrela Michelin em Portugal em três décadas, no âmbito de mais uma edição do À Mesa no Castanheiro.

Com um percurso marcado pela dedicação à tradição e pela criatividade, Marlene Vieira tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais relevantes da gastronomia portuguesa. Ligada à cozinha desde os 12 anos, passou por unidades hoteleiras de luxo em Portugal e Nova Iorque, trabalhou com chefs reconhecidos e assumiu, em 2012, o comando da sua própria cozinha, consolidando uma identidade gastronómica própria. Atualmente, é chef executiva e proprietária de três restaurantes em Lisboa, entre os quais o restaurante Marlene, distinguido com uma Estrela Michelin, e o Zunzum, reconhecido com o Bib Gourmand do Guia Michelin.

A sua cozinha parte da tradição portuguesa e da excelência dos produtos, privilegiando ingredientes sazonais e uma abordagem criativa que respeita as raízes, sem deixar de explorar novas técnicas e interpretações. Esta visão estará em destaque no encontro com o Chef Maurício Gonçalves, anfitrião do evento e chef executivo do restaurante Tipografia desde 2015.

Criado em 2023, o À Mesa no Castanheiro promove o encontro entre diferentes talentos da gastronomia nacional, convidando chefs de renome a partilhar a cozinha do Tipografia com Maurício Gonçalves. Cada edição dá origem a uma proposta gastronómica própria, marcada pela combinação de percursos, técnicas e referências culinárias, num diálogo entre diferentes interpretações da cozinha contemporânea.

Natural da Madeira, Maurício Gonçalves iniciou o seu percurso profissional em 2001, tendo desenvolvido a sua formação e experiência em instituições de referência da região e nas cozinhas de diversas unidades do Grupo Charming Hotels Madeira. Desde que assumiu a liderança do Tipografia, em 2015, tem vindo a afirmar uma cozinha de inspiração mediterrânica, onde os produtos locais e sazonais se conjugam com uma interpretação contemporânea dos sabores portugueses e madeirenses. A dinamização de iniciativas como o À Mesa no Castanheiro reflete também a sua aposta na partilha de conhecimento e na valorização da gastronomia.

Para esta edição, os dois chefs apresentam um menu de 8 momentos com harmonização de vinhos portugueses, numa proposta que percorre diferentes produtos e sabores, com referências à gastronomia madeirense e nacional. Uma ocasião para descobrir novas interpretações culinárias e apreciar a ligação entre a cozinha e os vinhos selecionados para acompanhar cada momento.

Com a presença de Marlene Vieira, o À Mesa no Castanheiro promete uma noite dedicada à gastronomia, num encontro que reúne dois percursos distintos e uma paixão comum pela cozinha portuguesa.

Os lugares são limitados, pelo que se recomenda a reserva antecipada.

Castanheiro Boutique Hotel

Rua do Castanheiro 31, 9000-081, Funchal

www.castanheiroboutiquehotel.com

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+351 291 200 100

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