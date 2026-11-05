'À Mesa no Castanheiro' junta Marlene Vieira e Maurício Gonçalves num jantar a quatro mãos

Desde 2023, o À Mesa no Castanheiro reúne, no restaurante Tipografia, nomes de referência da gastronomia nacional, promovendo o encontro entre diferentes percursos, técnicas e interpretações culinárias. Sob a curadoria do Chef Maurício Gonçalves, cada edição convida um chef de renome a partilhar a cozinha e a desenvolver uma proposta gastronómica em conjunto com o anfitrião. A iniciativa regressa a 7 de novembro, às 19h00, com a Chef Marlene Vieira como convidada especial, para um jantar a quatro mãos inspirado na riqueza dos sabores portugueses.

Marlene Vieira é uma das figuras de maior destaque da gastronomia nacional, tendo conquistado uma Estrela Michelin pelo seu restaurante Marlene, em Lisboa. Esta distinção tornou-a a primeira mulher a conquistar uma Estrela Michelin em Portugal em três décadas, um marco na história da restauração portuguesa. Com uma cozinha enraizada na tradição, que privilegia ingredientes sazonais e a excelência da matéria-prima, a chef distingue-se pela criatividade e pela capacidade de reinterpretar sabores tradicionais através de uma abordagem contemporânea.

Ao seu lado estará o Chef Maurício Gonçalves, responsável pela cozinha do Tipografia desde 2015 e pela curadoria do evento. Natural da Madeira, iniciou o seu percurso profissional em 2001 e tem desenvolvido uma identidade gastronómica de inspiração mediterrânica, marcada pelo respeito pelos ingredientes locais e pela interpretação contemporânea dos sabores madeirenses e portugueses. Neste encontro, os dois chefs cruzam os seus percursos, técnicas e referências, num diálogo culinário que dará origem a uma proposta concebida especialmente para a ocasião.

O jantar contará com um menu de oito momentos e harmonização de vinhos portugueses, que percorre diferentes sabores e ingredientes. A seleção começa com três snacks e pão de fermentação natural, seguindo-se uma sequência de pratos com destaque para o lírio, o charuteiro e o pargo, antes de chegar à proposta de leitão com batata-doce, cenoura da ilha e outros apontamentos regionais. Para terminar, duas criações doces conjugam ingredientes como anona, pitanga, maracujá e chocolate. A harmonização inclui referências vínicas da Madeira, Douro, Lisboa e Alentejo, escolhidas para acompanhar a evolução do menu.

A presença de Marlene Vieira e a criação conjunta com Maurício Gonçalves fazem desta edição uma ocasião especial para descobrir diferentes interpretações da gastronomia portuguesa, num jantar que alia criatividade, técnica e identidade. O encontro está marcado para 7 de novembro, às 19h00, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal.

Os lugares são limitados, pelo que se recomenda a reserva antecipada.

Castanheiro Boutique Hotel

Rua do Castanheiro 31, 9000-081, Funchal

www.castanheiroboutiquehotel.com

linktr.ee/castanheiro_boutique_hotel

Mais informações e reservas:

+351 291 200 100

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