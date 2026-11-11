Estrada em São Vicente obstruída por derrocada
Entre a Ribeira Grande e o Lombo Garcês
Um derrocada de alguma dimensão está a cortar a estrada entre a Ribeira Grande e o Lombo Garcês, sítios da freguesia de São Vicente.
Conforme se pode ver no vídeo, a derrocada arrastou, terra, pedras e árvores para a via, além de fios de electricidade e comunicações que podem ser afectadas.
A operação de limpeza deverá agora obrigar os serviços extra da autarquia de São Vicente.
O vídeo foi publicado no Facebook por Rogério Coito.
A Ribeira Grande, mais precisamente no sítio da Junça, que vai desaguar na Vila de São Vicente apresentava ao final da noite este caudal.