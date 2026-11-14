Dinarte Nóbrega junta vitória na Rampa do Paul do Mar ao título

Dinarte Nóbrega venceu hoje a Rampa Regional do Paul do Mar, juntando este triunfo à conquista do 9.º título regional de rampas.

O piloto do kartcross LBS Motor Club RX01, que se debateu com problemas de travões ao longo da prova, alcançou o tempo de 07:17.117 minutos, somatório das duas melhores subidas, impondo-se na luta com José Romero, no Semog Bravo Sport, que fez mais 01.289 segundos. A fechar o pódio ficou Diogo Agrela, em AG AG/S, com mais 01.364 segundos do que o vencedor. Diferenças curtas entre os três primeiros que ilustram bem o quão disputada foi este prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional.