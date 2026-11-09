Derrocada fecha estrada na Madalena do Mar

A estrada do Torreão na freguesia da Madalena do Mar está encerrada ao trânsito depois de uma derrocada ocorrida há poucas horas ter alertado a população e, de seguida as autoridades.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol deslocaram-se ao local, depois de alertados para a derrocada entre as 6 e as 7 horas desta manhã, tendo a situação ficado agora a cargo da Direção Regional de Estradas.

A estrada regional que faz a antiga ligação da Madalena à Calheta, onde vivem muitas famílias, está neste momento em processo de avaliação da situação.