Rui Rocha alerta para 418 mortos nas estradas portuguesas

Portugal já contabilizava 418 mortos no local dos acidentes rodoviários até à passada sexta-feira, um número ligeiramente superior ao do período homólogo de 2025. O alerta foi deixado esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Protecção Civil, Rui Rocha, na Madeira, onde destacou a importância de adaptar as políticas de segurança rodoviária às características da rede viária regional.

Na cerimónia de assinatura do compromisso de acção entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o Instituto de Mobilidade e Transportes da Madeira (IMT-RAM), o governante defendeu uma maior articulação institucional e partilha de dados para identificar os locais de maior sinistralidade, compreender as causas dos acidentes e definir medidas de prevenção.

Rui Rocha sublinhou que a orografia madeirense, as características da rede viária e os acessos à mobilidade escolar exigem respostas ajustadas à realidade regional.

O secretário de Estado enquadrou esta cooperação na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, Visão Zero 2030, aprovada na passada semana em Conselho de Ministros. A meta passa por reduzir em 50% as vítimas mortais e os feridos até 2030, face a 2019, e alcançar zero mortos nas estradas em 2050.

Entre os dados mais preocupantes apresentados pelo governante está o peso do álcool na sinistralidade. Das 404 vítimas mortais autopsiadas em 2025, cerca de 40% apresentavam álcool no sangue. Aproximadamente três em cada dez tinham uma taxa igual ou superior a 0,5 g/l e uma em cada quatro registava pelo menos 1,2 g/l.

Rui Rocha apontou ainda a velocidade como responsável por cerca de um terço das vítimas mortais e alertou para os perigos do telemóvel ao volante. Três segundos de distracção a 50 km/h correspondem a percorrer 42 metros sem olhar para a estrada.

Na intervenção, anunciou também que o Governo está a ultimar uma proposta de um novo Código da Estrada e destacou o regresso da Brigada de Trânsito, além do reforço da fiscalização, da sensibilização e da educação rodoviária.