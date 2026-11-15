Canadá "não aceitará" acordo com os EUA que prejudique a indústria automóvel

O primeiro-ministro canadiano alertou ontem que não aceitará um acordo comercial com os Estados Unidos que comprometa a viabilidade da indústria automóvel do seu país, um dos principais pontos de discórdia nas negociações bilaterais.

"Este Governo não aceitará um acordo com os Estados Unidos que não seja compatível com a viabilidade do setor automóvel canadiano", assegurou Mark Carney, embora tenha reconhecido que as duas partes estão a fazer progressos no sentido de uma solução negocial.

O executivo canadiano tem alegado que a cooperação neste setor entre os dois países é crucial para manter a competitividade da indústria norte-americana, argumentando com a importância que assume a produção de componentes canadianos.

O Canadá parte de uma posição forte, apoiada por uma indústria bem estabelecida e por uma força de trabalho que está entre as mais produtivas do mundo, defendeu Mark Carney, que recusou "aceitar qualquer proposta" dos Estados Unidos sem considerar as consequências para a indústria nacional.

O primeiro-ministro admitiu ainda que esta questão é uma das mais complexas nas negociações comerciais com os Estados Unidos, adiantando que, apesar dos progressos, ainda não foi possível chegar a acordo.

Carney disse acreditar que os dois países alcançarão um entendimento o mais rapidamente possível, o que permitiria o estabelecimento de uma relação comercial estável ao abrigo da nova política dos EUA para o setor da indústria automóvel.

Esta possibilidade beneficiaria tanto os trabalhadores e fabricantes canadianos, como, "em grande medida", os Estados Unidos, salientou.

As negociações comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos foram suspensas em agosto, quando Mark Carney rejeitou as exigências de Washington, levando o Presidente Donald Trump a impor novas tarifas de 50% sobre vários produtos canadianos.

As duas partes retomaram os contactos recentemente e, no início deste mês, e Carney avançou que as conversações se tinham intensificado e que Washington tinha retirado algumas das suas exigências.