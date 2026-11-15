Rei Carlos III partilha memórias musicais em podcast de Elton John no dia em que faz 78 anos

O rei britânico, Carlos III, que fez ontem 78 anos, partilhou memórias musicais num episódio especial do podcast "Rocket Hour", do músico Elton John, ontem divulgado, com quem selecionou uma lista de 14 canções memoráveis.

Carlos III e Elton John, que têm apenas um ano de diferença, brincaram no podcast sobre o facto de envelhecerem, mas 'continuarem de pé', em referência à canção do músico "I'm still standing" (continuo de pé, em tradução livre em português).

O rei não poupou elogios ao músico, de 79 anos, recuando quarenta décadas: "Acho que ninguém que tenha estado presente naquela noite de 1986 [numa 'Rock Gala', na Wembley Arena, em Londres] poderá esquecer a tua interpretação de "I'm Still Standing". Conheço pessoas de todos os tipos que consideram esta canção inspiradora, não só pelo seu espírito maravilhoso, mas também pela sua mensagem de resiliência".

Ao pedido para indicar uma canção com especial significado na sua vida, Carlos III não hesitou em referir "All you need is Love", dos The Beatles, sobretudo depois de ter ouvido um dos elementos da banda, Paul McCartney, interpretá-la nos jardins do Palácio de Buckingham, no âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da rainha Isabel II, sua mãe, em 2022, acompanhado por músicos como Eric Clapton, Phil Collins, Joe Cocker e Rod Stewart.

A lista de canções saída do podcast inclui, além de "I'm still standing" e "All you need is Love", canções como "Hound dog", de Elvis Presley, "It ain't over 'til it's over", de Lenny Kravitz, "In the air tonight", de Phil Collins", "Handbags and gladrags", de Rod Stewart, "Proud Mary", de Tina Turner, "Feeling Good", dos Muse, "Joy", de Raye, e "Gotta serve somebody", de Bob Dylan.

O episódio, gravado no mês passado no âmbito das celebrações do 50.º aniversário da instituição de solidariedade The King's Trust, criada pelo então príncipe Carlos, e divulgado hoje para coincidir com o dia de anos do monarca, está disponível na plataforma Apple Music.