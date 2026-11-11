Albuquerque insiste no prolongamento do molhe da Pontinha para proteger o Funchal das inundações

A concretização do prolongamento do molhe da Pontinha, no Porto do Funchal, voltou esta quarta-feira a ser defendida por Miguel Albuquerque como uma intervenção fundamental para reforçar a protecção da cidade perante episódios de precipitação intensa e marés elevadas. No balanço da passagem da depressão Charles, apresentado na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, o presidente do Governo Regional insistiu na importância estratégica da obra, considerando que está em causa a segurança do Funchal.

O governante explicou que um dos factores que mais condicionou o escoamento das águas durante a madrugada foi a coincidência entre os elevados índices de precipitação, os caudais muito elevados das ribeiras e a maré cheia.

Quando o nível do mar sobe, a descarga das águas das ribeiras para jusante fica condicionada, contribuindo para a elevação dos caudais e aumentando a pressão sobre os sistemas de drenagem, sobretudo nas zonas mais baixas da cidade. A Ribeira de João Gomes foi uma das linhas de água referidas neste contexto.

Foi precisamente para reduzir a vulnerabilidade do Funchal perante este tipo de situações que Albuquerque voltou a colocar a ampliação do molhe da Pontinha entre as prioridades de prevenção e segurança.

Na perspectiva do presidente do Governo Regional, o prolongamento da infra-estrutura portuária permitirá reforçar a protecção da frente marítima e evitar que a subida das marés tenha consequências tão significativas no escoamento das ribeiras, contribuindo para mitigar o risco de inundações.

A defesa desta intervenção ganha particular relevância perante a intensidade da precipitação registada pela depressão Charles, que, segundo os dados apresentados pelo governante, deixou um volume acumulado de chuva superior ao verificado na tragédia de 20 de Fevereiro de 2010.

Apesar de as infra-estruturas de drenagem da cidade estarem dimensionadas para responder a picos excepcionais de precipitação, a conjugação de chuva intensa, caudais elevados e maré cheia continua a representar um desafio para o sistema de escoamento.

Albuquerque considera, por isso, que o prolongamento do molhe não deve ser encarado apenas como uma intervenção portuária, mas como um investimento de protecção civil e prevenção de riscos, em nome da "segurança do Funchal".