UGT Madeira exige melhores salários e habitação acessível no Orçamento Regional para 2027

A UGT Madeira defende que o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2027 deve colocar os trabalhadores e as famílias no centro das prioridades, com medidas concretas para melhorar os salários, valorizar as carreiras profissionais e responder às dificuldades no acesso à habitação e ao aumento do custo de vida.

A posição foi transmitida ao secretário regional das Finanças, durante a audição em que a estrutura sindical apresentou os seus contributos para o próximo Orçamento Regional. Entre as principais reivindicações estão o combate à precariedade laboral, o reforço dos serviços públicos, nomeadamente na saúde, educação e apoio social, e a criação de soluções habitacionais a custos controlados.

A organização sindical defende ainda medidas para reduzir os encargos associados à insularidade, os custos energéticos e a inflação, bem como o reforço da formação e qualificação profissional perante os desafios colocados pela Inteligência Artificial e pelas novas tecnologias.

Numa posição aprovada por unanimidade e aclamação pelo Conselho Geral, a 14 de Novembro, hoje, a UGT Madeira sublinha também a importância do diálogo social e do cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo Regional, defendendo que as propostas apresentadas devem traduzir-se em medidas efetivas.

No documento, a estrutura sindical aborda ainda a importância da prevenção perante fenómenos naturais extremos, considerando que a protecção da vida humana deve prevalecer sobre os prejuízos económicos.

A UGT Madeira agradece igualmente o trabalho dos profissionais envolvidos nas operações de socorro e recuperação na sequência da passagem da depressão Charles.