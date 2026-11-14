Rússia diz que não impõe condições à equipa de negociação europeia

A Rússia não impõe condições quanto à composição da delegação europeia no âmbito de eventuais negociações sobre o acordo para a paz na Ucrânia, declarou hoje o Kremlin.

"Não podemos nem queremos impor condições relativamente à vossa delegação", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, citado pelas agências locais.

Acrescentou que o simples facto de "colocar a questão dessa forma é absolutamente incorreto".

Além disso, salientou que "seria melhor para a Rússia interagir com os europeus e compreender até que ponto a sua posição poderia contribuir para o processo de paz".

Quanto à possibilidade de um diálogo entre Bruxelas e Moscovo sobre a adesão da União Europeia (UE) às negociações, Peskov referiu na véspera que "até ao momento não houve qualquer conversa concreta a esse respeito".

Por outro lado, quanto à possibilidade de uma nova ronda de negociações de paz após a realizada na passada, na terça e na quarta-feira, referiu que o Kremlin parte do princípio de que "terá lugar muito em breve".

"Foi precisamente sobre isto que falámos com os negociadores norte-americanos e, por isso, estamos confiantes de que irá realmente continuar num futuro próximo", sublinhou.

As negociações de um acordo de paz para o conflito iniciado com a invasão da Ucrânia pela Rússia deverão envolver doravante os países europeus, concordaram na quinta-feira Kiev e os mediadores norte-americanos.

O primeiro-ministro português anunciou na sexta-feira que os líderes da UE consensualizaram que a Europa será representada nas negociações com a Rússia por cinco países europeus, incluindo a França e o Reino Unido, pela Comissão Europeia e o Conselho Europeu.