Inácio, Mateus e Varela 'riscados' por Jesus, Carlos Forbs é o '7'

Gonçalo Inácio, Mateus Fernandes e Gustavo Varela vão hoje falhar o encontro de Portugal com a Dinamarca, da Liga das Nações de futebol, por opção de Jorge Jesus, enquanto Forbs 'carrega' a emblemática camisola '7', divulgou a UEFA.

Os três jogadores ficaram fora da lista final da seleção portuguesa para o encontro da quinta jornada do Grupo A4 e vão juntar-se na bancada ao lateral João Cancelo, que está castigado.

Carlos Forbs, de regresso aos trabalhos da equipa das 'quinas' e pela primeira vez convocado durante a 'era' Jorge Jesus, foi o escolhido para utilizar em Braga a camisola número '7', naquele que será o primeiro jogo após o adeus de Cristiano Ronaldo à seleção nacional.

Na sua única internacionalização, o avançado do Club Brugge utilizou precisamente a camisola '7', numa partida em que Cristiano Ronaldo estava castigado, frente à Arménia (9-1), em 2025, no apuramento para o Mundial2026.

Depois de não ter somado qualquer minuto em setembro, Inácio continua assim à espera de fazer o seu primeiro jogo sob o comando de Jesus, com António Silva a ganhar estatuto ao central do Sporting.

Já Gustavo Varela, que viveu os primeiros dias num estágio da seleção portuguesa, vê assim a sua estreia adiada, enquanto Mateus Fernandes terá de esperar pelo dia 17 de novembro, em Cardiff, frente ao País de Gales, para ter nova hipótese de poder voltar a utilizar o equipamento de Portugal.

Os também estreantes Alberto Costa e Flávio Nazinho entram na lista final de 23 jogadores do selecionador nacional e um deles pode mesmo aparecer no 'onze' inicial, com Rodrigo Mora e Quenda a poderem igualmente somar a primeira internacionalização.

Já com os quartos de final garantidos, Portugal vai entrar em campo totalmente vitorioso no agrupamento, com o empate a ser suficiente para conquistar o grupo e assegurar o estatuto de cabeça de série na próxima fase.

Depois de 23 anos, 234 jogos, 146 golos, um Campeonato da Europa, duas Ligas das Nações e vários recordes, Ronaldo despediu-se da seleção portuguesa e vai ser homenageado no Estádio Municipal de Braga, com todos os jogadores lusos a subirem ao relvado com a emblemática camisola número '7' do antigo capitão.

A braçadeira pertence agora a Bernardo Silva, mas, caso o jogador do Real Madrid não integre a equipa inicial, será Bruno Fernandes o capitão, se for titular, ou Rúben Dias.

Sete jogadores estão em risco de falhar na terça-feira, em Cardiff, o duelo com o País de Gales, na despedida do grupo, se virem um cartão amarelo durante a partida.

Ao todo, a seleção nacional leva cinco vitórias e apenas uma derrota nas seis vezes que recebeu os 'vikings' em jogos oficiais, tendo igualmente vencido um particular em Leiria, em 2000, por 2-1.

Portugal volta a receber a Dinamarca em Braga, cidade que em 2015 acolheu o triunfo por 1-0, confirmando o apuramento para o Euro2016, que a seleção nacional viria a conquistar.

A Dinamarca também esteve no trajeto da seleção portuguesa no caminho para a conquista da Liga das Nações, em 2025. Na primeira mão, em Copenhaga, Portugal perdeu por 1-0, numa das piores exibições da 'era' Roberto Martinez, mas deu a volta no segundo duelo, no Estádio José Alvalade, com um triunfo por 5-2 após prolongamento.

O lateral Patrick Dorgu, do Manchester United, abandonou o estágio da Dinamarca devido a lesão e falha o jogo em Braga.

O encontro está agendado para as 19:45 e terá como árbitro o esloveno Rade Obrenovic.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.