Nuno Maciel manifesta apoio às bordadeiras e destaca a importância do artesanato do Porto Santo

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitou, esta sexta-feira, a II Feira de Artesanato do Porto Santo, uma iniciativa que reúne 13 artesãos da ilha e que pretende promover o trabalho artesanal, valorizar a produção local e preservar as tradições e os saberes que fazem parte da identidade porto-santense.

O certame, organizado pela Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), decorre até 15 de Novembro, domingo, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, proporcionando aos artesãos um espaço de exposição, divulgação e comercialização dos seus trabalhos.

Durante a visita, Nuno Maciel teve oportunidade de contactar directamente com os artesãos, conhecer os trabalhos apresentados e inteirar-se da realidade de um sector que desempenha um papel importante na preservação do património cultural e na valorização da identidade da ilha.

Para o governante, o artesanato constitui uma expressão genuína da identidade de cada território, representando não apenas a preservação de técnicas e conhecimentos transmitidos entre gerações, mas também uma oportunidade de criação de valor económico e de promoção dos produtos locais.

“O artesanato é uma parte importante da nossa identidade e do nosso património. Por detrás de cada peça existe conhecimento, dedicação, criatividade e, muitas vezes, uma tradição familiar que importa preservar. Temos de valorizar os nossos artesãos, criar oportunidades para que possam divulgar e comercializar os seus trabalhos e incentivar a continuidade destas actividades”, realçou Nuno Maciel.

O secretário regional de Agricultura e Pescas aproveita ainda a deslocação ao Porto Santo para entregar, amanhã, um apoio complementar de 400 euros a 4 Bordadeiras de Casa, apoio esse destinado a atenuar os custos associados ao exercício desta atividade artesanal e a contribuir para a sua continuidade.

Segundo nota à imprensa, a medida é promovida pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), e destina-se às bordadeiras que estiveram no activo durante o ano de 2025 e entregaram os seus trabalhos aos Produtores Autorizados de Bordado da Madeira.

Ao todo, na Região, serão 240 mil euros, a distribuir por 600 Bordadeiras de Casa.