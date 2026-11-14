Funchal recebe manifestação pelo direito à habitação

O direito à habitação e a defesa de melhores condições de vida estarão em destaque hoje, numa jornada de protesto promovida no Funchal pelo Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta. A concentração está marcada para as 11 horas, na Rua Fernão de Ornelas, junto à Feira dos Tecidos, onde decorrerão acções de mobilização ao longo da manhã.

A iniciativa pretende alertar para as dificuldades no acesso à habitação e para a perda de poder de compra, problemas que, segundo os promotores, afectam milhares de famílias na Região. A jornada integra também uma mobilização durante a tarde, com nova concentração às 17 horas, na Praça do Município, seguida de marcha até à Assembleia Legislativa da Madeira.

Habitação leva manifestantes às ruas do Funchal no sábado O Movimento Porta a Porta e a plataforma Casas para Viver vão promover, no próximo sábado, 14 de Novembro, uma jornada de protesto no Funchal em defesa do direito à habitação e por melhores condições de vida.

Junto ao parlamento regional estão previstas actuações de um coro popular e dos artistas Tiago Sena, Catarina e Cristiano Luís. Os organizadores apelam à participação da população, defendendo a dignidade, o direito à habitação e melhores condições de vida para todos.

Assuntos em agenda neste sábado, 14 de Novembro

10 horas às 13 horas - Iniciativa 'Naza Viva', da Câmara Municipal do Funchal, mo Parque Urbano da Nazaré

11 horas - Conselho Regional do PSD/Madeira, no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

18 horas - Madeira SAD - SSV Brixen da EHF European Cup, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

15 horas - São Roque - CTM Ponta do Sol da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculina, no Pavilhã do São Roque

Rampa do Paul do Mar

Principais acontecimentos registados no dia 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes e Dia Internacional contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais:

1831 -- Morre, com 61 anos, o filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Hegel, autor de "Fenomelogia do Espírito" e "Princípios da Filosofia do Direito".

1838 -- Morre, aos 52 anos, José Ferreira Borges, jurisconsulto, economista e político, autor do primeiro Código Comercial português.

1839 - Nasce, no Porto, médico e escritor português Júlio Dinis, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "As Pupilas do Senhor Reitor" e "Uma Família Inglesa".

1851 - É lançado o romance de Hermann Melville "Moby Dick".

1890 - Assinatura do acordo anglo-português sobre o Zambeze, garantindo aos ingleses o controlo da região.

1913 - Regina Quintanilha é a primeira mulher a advogar um processo no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, sob a presidência do juiz Miguel Horta e Costa, barão de Santa Comba Dão. Primeira procuradora judicial, primeira notária e primeira conservadora do registo predial.

1922 - A BBC inicia seu primeiro serviço diário de rádio em Londres, Inglaterra.

1935 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, proclama as Filipinas uma comunidade no âmbito dos Estados Unidos, assegurando-lhes a independência em 1946.

1940 - II Guerra Mundial. Bombardeiros alemães, de Hitler, destroem quase por completo a cidade inglesa de Coventry, na região central da Inglaterra.

1946 - Morre, aos 69 anos, na Argentina, onde se encontrava exilado, o compositor espanhol Manuel de Falla, nome da Geração de 1927, autor de "Noite nos Jardins de Espanha".

1961 - Portugal abandona a reunião da IV Comissão das Nações Unidas (ONU), quando a organização decide ouvir dirigentes do Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde.

- Partem para Angola os primeiros fuzileiros portugueses.

1974 - É constituído o Tribunal Russell, na Suécia, para os crimes de guerra no Vietname.

1984 - O Caixa - Banco de Investimento estabelece-se em Portugal, como filial portuguesa do Manufacturers Hanover Trust Company, tornando-se o primeiro banco estrangeiro a ser autorizado a iniciar atividade, no seguimento da liberalização do setor bancário em fevereiro de 1984.

1990 - Os deputados comunistas José Magalhães e Jorge de Lemos abandonam o PCP.

1994 - Levantamento popular em Díli, contra a ocupação indonésia de Timor Leste, causa 57 feridos e mais de 70 prisões.

- Parte de Londres para Paris o primeiro comboio da Companhia ferroviária Eurostar, que atravessa o túnel do Canal da Mancha.

1995 - O vaivém norte-americano Atlantis acoplou, pela segunda vez na história da conquista do espaço, com a estação orbital russa MIR.

1997 - Pela primeira vez na história de Marrocos, a população elege, por sufrágio direto e universal, 325 deputados para a Câmara Baixa do Parlamento.

2000 - Portugal torna-se o 15.º Estado-membro da Agência Espacial Europeia (ESA). Assinou a convenção de adesão à ESA em 15 de dezembro de 1999.

2002 - Primeiros sinais de derrame do petroleiro Prestige, que apontam para a perda de 3000 toneladas de fuel óleo. Um rebocador espanhol afasta o petroleiro para águas internacionais.

2003 - Ataque a jornalistas portugueses no Iraque, na estrada para Bassorá.

- O Tribunal Criminal da Boa Hora de Lisboa determina a repetição do julgamento de João Vale e Azevedo, no caso Euroárea.

2004 -- Pedro Santana Lopes é eleito presidente do PSD, com 86% dos votos, no XXVI Congresso Nacional do partido em Barcelos.

- O líder palestiniano Mahmoud Abbas, candidato à sucessão de Yasser Arafat, escapa ileso a um atentado a tiro, em Gaza.

- É inaugurado, em Taiwan, o maior arranha-céus do mundo com 508 metros de altura.

2005 -- É anunciada a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais a partir de dezembro, no âmbito de uma lista de contracetivos aprovada pelo Ministério da Saúde.

- O Governo francês aprova um projeto-lei que prolonga por três meses o estado de emergência, para responder a crise de violência urbana no país.

2006 - A África do sul torna-se o primeiro país do continente africano a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois de a proposta ter sido aprovada no parlamento e justificada pelo pela necessidade de acabar com qualquer tipo de discriminação.

- Morre, aos 76 anos, Fernando Santos Martins, antigo ministro das Indústrias Pesada e Ligeira, da Indústria e Tecnologia e da Indústria e Comércio, respectivamente no I, III e X governos constitucionais e ex-presidente do conselho de administração da transportadora aérea TAP.

2007 - Cientistas britânicos da British Columbia Cancer Agency, em Vancouver, Canada, descobrem uma forma de produzir uma vacina contra o cancro a partir das células cancerígenas do paciente e que poderá ser usada para tratar o seu próprio tumor.

- O Parlamento europeu anuncia a dissolução do grupo de extrema-direita Identidade, Tradição e Soberania (IDS), dez meses depois de ser criado, na sequência de uma disputa italo-romena sobre ciganos.

- Uma sepultura romana com cerca de dois mil anos é descoberta num largo situado no centro de Faro quando se procediam a obras de requalificação urbana

2008 - Milhares de estudantes do ensino básico e secundário manifestam-se em vários pontos do país contra o regime de faltas, em protestos convocados por SMS, levando pais, Governo e PS a falar de instrumentalização dos alunos.

2009 - Casamento homossexual. Um tribunal de Buenos Aires abre caminho aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, na capital argentina, ao autorizar a primeira aliança entre dois homens, pela primeira vez na América Latina, a maior região católica do mundo.

2010 - O anúncio da criação de um fundo de mil milhões de dólares (730 milhões de euros) para desenvolver as relações entre a China e os países lusófonos figura como a principal novidade da 3.ª Conferência Ministerial do Fórum Macau, China.

2012 - Greve geral promovida pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) em protesto contra o agravamento das políticas de austeridade e em defesa de políticas alternativas que favoreçam o crescimento económico.

- A Polícia de Segurança Pública carrega sobre manifestantes em frente à Assembleia da República. Dos confrontos resultam várias dezenas de feridos -- polícias e manifestantes -- e algumas detenções.

2013 - O Governo aprova uma resolução que cria a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), que deverá estar em funcionamento no final do primeiro semestre de 2014.

- A Irlanda anuncia que vai sair do programa de assistência financeira em dezembro sem necessidade de um programa cautelar.

- O Eurogrupo dá luz verde a uma saída de Espanha do resgate à banca, que termina em janeiro, sem qualquer ajuda adicional, após 18 meses de programa de assistência.

- O Supremo Tribunal Federal brasileiro decide pela prisão imediata dos réus do "mensalão" que já possuem condenações definitivas, entre eles o ex-ministro José Dirceu.

2014 - O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da história dos Europeus de futebol, a solo, ao marcar o 23.º golo, à Arménia, no Estádio Algarve, em Faro.

- Morre, aos 73 anos, Afonso Van-Dúnem "Mbinda", nacionalista angolano conhecido pela participação na luta anticolonial.

- Morre, aos 74 anos, Alberto Madruga da Costa, antigo presidente do Governo Regional dos Açores.

2015 -- Morre, com 78 anos, José César Paulouro das Neves, antigo embaixador de Portugal em Moçambique, Madrid, Paris e Roma.

2016 -- Morre, aos 80 anos, Miguel Veiga, advogado, fundador do PSD. Em 1994 recebe do Presidente da República Mário Soares a condecoração de Grande Oficial da Ordem da Liberdade.

2017 - A Ordem dos Médicos dá parecer favorável ao primeiro pedido de gestação de substituição em Portugal, o de uma avó que está disposta a gerar um filho da sua filha, que retirou o útero por razões clínicas.

2019 - O Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo para 635 euros a partir de janeiro de 2020.

2020 - O filme "Um fio de baba escarlate", do realizador português Carlos Conceição, é distinguido com o prémio Revelação no Festival de Cinema Europeu de Sevilha, Espanha.

- O ciclista Ivo Oliveira sagra-se campeão europeu de perseguição individual dos Europeus de ciclismo de pista, depois de vencer na final o italiano Jonathan Milan, em Plovdiv, Bulgária.

2021 - Morre, aos 83 anos, Bertie Auld, antigo futebolista escocês, pelo Celtic Glasgow conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1967.

- Morre, com 91 anos, Isabel Pardal Monteiro, uma das fundadoras da primeira associação portuguesa para apoio a pessoas com autismo.

2024 - A Comissão Europeia anuncia ter multado a 'gigante' norte-americana tecnológica Meta, em 797,72 milhões de euros, por ter violado as regras da União Europeia (UE) por posição dominante no mercado de anúncios classificados 'online' com o Facebook Marketplace.

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