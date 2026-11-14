Movimento Porta a Porta protesta no Funchal e prepara acção no Paul do Mar

O acesso à habitação e a perda de poder de compra são as principais reivindicações de uma acção de protesto promovida, esta manhã, no Funchal, pelo Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta. A iniciativa, que integra uma mobilização de âmbito nacional, reúne pessoas de diferentes gerações, que alertam para as crescentes dificuldades em suportar os encargos com a habitação e fazer face ao aumento do custo de vida.

A porta-voz do movimento, Tânia Sousa, sublinhou o carácter transversal da mobilização, que contou com a participação de jovens e idosos, ambos afectados pelas dificuldades no acesso a uma habitação a preços comportáveis.

A mobilização abrange diferentes faixas etárias, contando com a participação de jovens e idosos". Tânia Sousa

A previsão apontava para a participação de cerca de uma centena de pessoas na concentração, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

Tânia Sousa chamou particularmente a atenção para a situação dos mais idosos, muitos dos quais enfrentam dificuldades em suportar os actuais valores das rendas, apesar de terem conseguido manter uma habitação arrendada ao longo da vida.

"Actualmente, muitos idosos já não conseguem suportar os valores das rendas, uma vez que as pensões não acompanham o aumento dos encargos com a habitação", alertou.

Também os jovens enfrentam obstáculos na procura de casa, permanecendo frequentemente em casa dos pais por falta de capacidade financeira.

Temos também jovens que andam à procura de casa e que não conseguem, porque vivem na casa dos pais, porque o ordenado não está compatível com as rendas". Tânia Sousa

A porta-voz partilhou ainda a sua própria experiência, dando conta das dificuldades que atravessa após a morte do marido, há quatro meses. Com uma criança de sete anos a seu cargo, viu-se obrigada a regressar a casa de familiares por não conseguir suportar os encargos com uma habitação.

Eu própria tenho uma situação complicada. Não tenho vergonha nenhuma em dar a cara". Tânia Sousa

A responsável considera que a adesão às iniciativas do movimento tem vindo a aumentar, embora muitas pessoas continuem a sentir constrangimento em expor publicamente os problemas que enfrentam.

As pessoas cada vez mais querem aderir, mas muitas têm vergonha de dar a cara". Tânia Sousa

Além disso, adiantou que o movimento pretende continuar a percorrer os concelhos da Região, ouvindo a população e identificando os problemas relacionados com a habitação.

"A próxima, em princípio, será no Paul do Mar, que é outra situação também complicada", revelou, apontando para a realização da iniciativa dentro de uma semana a semana e meia.

A acção de protesto foi também acompanhada por música, com destaque para o icónico tema 'Grândola, Vila Morena', de Zeca Afonso.

Para esta tarde, está prevista uma nova concentração, às 17 horas, na Praça do Município, seguida de uma marcha até à Assembleia Legislativa da Madeira. O programa anunciado inclui ainda actuações de um coro popular e dos artistas Tiago Sena, Catarina e Cristiano Luís.