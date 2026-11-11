Marina do Funchal sofre danos avultados com a tempestade

A passagem da depressão Charles pela Madeira provocou prejuízos avultados na marina do Funchal, nomeadamente nos passadiços, embarcações e no posto de abastecimento de combustíveis, que ficou inutilizado.

Apesar dos estragos, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considera que as infra-estruturas portuárias resistiram relativamente bem à violência do temporal. "As infra-estruturas portuárias da Região Autónoma da Madeira portaram-se mais ou menos bem perante a dimensão desta tempestade", afirmou o governante, esta quarta-feira, após uma visita aos diferentes cais e à marina do porto do Funchal, acompanhado pelo director de Operações Portuárias e de Segurança da APRAM, Paulo Falé, e pela vogal do conselho de administração, Isabel Figueiroa.

Segundo José Manuel Rodrigues, o encerramento do porto do Funchal, pelas 20 horas de terça-feira, revelou-se "fundamental para salvaguardar as condições de segurança". Ainda assim, a forte agitação marítima obrigou o navio 'Lobo Marinho' a abandonar o local de atracação, pelas 6h30 desta quarta-feira, depois de os cabos de amarração terem começado a rebentar. A embarcação regressou ao cais pelas 14 horas.

Também um navio-patrulha da Marinha Portuguesa teve de ser transferido para o cais da Pontinha, onde o galgamento marítimo arrastou pedras de grandes dimensões.

"No porto do Funchal os trabalhos a realizar têm a ver sobretudo com cabos, com limpezas e, portanto, amanhã de manhã estará perfeitamente operacional", garantiu o secretário regional, adiantando que o 'Lobo Marinho' deverá retomar a ligação ao Porto Santo esta quinta-feira. Para sexta-feira estão já previstas escalas de navios de cruzeiro.

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Posto de combustíveis da marina ficou inutilizado

A situação mais preocupante verifica-se na marina do Funchal, onde a força do mar provocou danos significativos em várias estruturas e embarcações. O posto de abastecimento de combustíveis ficou inutilizado, sendo agora necessário encontrar uma solução, em articulação entre o concessionário e a APRAM, para assegurar o fornecimento às embarcações e às empresas marítimo-turísticas.

O concessionário está a proceder ao levantamento dos prejuízos e já efectuou algumas reparações. No entanto, será necessária uma operação de limpeza de grande dimensão, devido à quantidade de entulho que entrou na marina, situação que José Manuel Rodrigues associou também ao assoreamento da ribeira de São João.

O governante recordou que o Executivo madeirense pretende avançar com uma alteração à configuração da entrada da marina, encerrando o acesso junto à ribeira de São João e criando uma nova entrada nas proximidades do antigo cais da cidade.

A concretização desta intervenção está, contudo, dependente da disponibilidade financeira. "É um projecto caro", reconheceu José Manuel Rodrigues, garantindo que o Governo Regional procurará financiamento para concretizar a obra nos próximos anos.

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Na zona da Praça da Autonomia, foram igualmente identificados danos avultados nos dois pontões, além da presença de materiais a flutuar que representam perigo para a navegação. A sua remoção deverá ocorrer nas próximas horas.

Quanto ao porto do Caniçal, o secretário regional assegurou que a infra-estrutura está operacional desde a manhã desta quarta-feira, com as operações de carga e descarga a decorrerem com normalidade, apesar das dificuldades provocadas pela passagem da depressão Charles.

Por fim, José Manuel Rodigues deixou ainda uma palavra de agradecimento e reconhecimento a toda a equipa da APRAM pelo empenho, dedicação e espírito de sacrifício demonstrados durante o temporal, destacando a disponibilidade dos trabalhadores que se mantiveram de prevenção e em permanente prontidão para acompanhar o evoluir da situação.

O governante enalteceu o profissionalismo e o sentido de responsabilidade com que responderam às exigências de uma noite particularmente difícil, sublinhando o contributo de todos para preservar a segurança das pessoas, das embarcações e das infra-estruturas portuárias.