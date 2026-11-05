Miguel Castro acusa PS de não ter construído habitação pública
Deputado não inscrito questionou o legado dos governos socialistas e defendeu que a crise da habitação exige uma resposta conjunta e de longo prazo
Miguel Castro, deputado não inscrito, criticou o Partido Socialista por abordar a crise da habitação, questionando o que foi feito durante os anos em que o PS governou o país, entre 2015 e 2025.
O parlamentar perguntou por que razão não foi construída mais habitação pública nesse período e contestou também a entrada de mais de 1,3 milhões de imigrantes em Portugal. Perguntou ainda se existiam infraestruturas e respostas habitacionais suficientes para acompanhar esse crescimento.
Apesar das críticas, Miguel Castro defendeu que a resolução do problema não deve ficar presa às disputas partidárias. Considerou que a crise habitacional, que já afecta uma geração de jovens que estudou e trabalha, exige cooperação política e um esforço continuado.
"Mais do que acusar os outros, é fundamental resolvermos uma questão que afecta a sociedade portuguesa", afirmou, alertando que a solução não chegará nos próximos dois ou três anos e exigirá vários anos de trabalho.