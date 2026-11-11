Mar agitado com ondas até 5,5 metros na Madeira

A agitação marítima continua a fazer-se sentir na Madeira, com ondas que poderão atingir os 5,5 metros na costa Norte e os cinco metros na costa Sul, segundo a mais recente actualização da Capitania do Porto do Funchal, que mantém os avisos de agitação marítima forte até às 6 horas de quinta-feira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar de sudoeste, muito forte a tempestuoso, com velocidades entre os 62 e os 87 quilómetros por hora, rodando para oeste/noroeste a partir do meio da manhã.

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A intensidade do vento deverá diminuir progressivamente, passando a fresco a muito fresco, com velocidades entre os 31 e os 50 km/h, e podendo baixar para valores entre os 20 e os 29 km/h durante a noite.

No que respeita ao estado do mar, a costa Norte deverá registar ondas entre os 4,5 e os 5,5 metros, com uma diminuição prevista para 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul, a ondulação deverá variar inicialmente entre os quatro e os cinco metros, baixando para valores entre os dois e os 3,5 metros a partir do meio da tarde.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada, embora possa apresentar-se fraca a má no período inicial.

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Perante este cenário, a autoridade marítima recomenda cuidados redobrados à população e à comunidade marítima, nomeadamente o reforço das amarrações das embarcações e a vigilância das que se encontram atracadas ou fundeadas.

A Capitania aconselha ainda a evitar passeios junto ao mar, sobretudo em molhes, arribas e praias, bem como a prática de pesca lúdica em zonas expostas à rebentação, alertando para o perigo de as ondas atingirem locais aparentemente seguros.