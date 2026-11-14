PSD-Madeira reúne 'família' social-democrata no Porto Santo

O Porto Santo acolhe, esta manhã, pela primeira vez, uma reunião do Conselho Regional do PSD-Madeira, num encontro que mobiliza praticamente toda a 'família' social-democrata e que contará com a participação de mais de 150 pessoas, além de dirigentes e militantes do partido.

A reunião, com início marcado para as 11 horas, decorre no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, assinalando um momento inédito na vida interna do PSD-Madeira, que escolheu a ilha dourada para reunir um dos seus principais órgãos partidários.

A realização do Conselho Regional fora da ilha da Madeira pretende, segundo o partido, reforçar a proximidade às estruturas locais e estreitar a articulação entre os diferentes órgãos regionais e concelhios, constituindo também uma oportunidade para definir as principais linhas de orientação política para o próximo ano.

O encontro deverá ficar marcado pela intervenção do presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, que fará um balanço da governação regional e da execução do Programa de Governo, com particular destaque para os investimentos e compromissos assumidos e concretizados no Porto Santo, assim como para os projectos ainda em curso.

Na agenda estará igualmente a mobilização dos militantes para os próximos desafios políticos e para as iniciativas previstas nos meses seguintes, entre as quais o tradicional Jantar de Natal do PSD-Madeira, agendado para 12 de Dezembro.