Dois navios trouxeram 7.560 pessoas até ao Funchal

Os navios 'AIDAblu' e 'Sky Princess' chegaram hoje ao Funchal transportando 7.560 pessoas. Para amanhã estavam previstas três escalas, que acabaram por ser canceladas devido ao mau tempo.

Quanto ao AIDAblu, encontra-se no Cais 6, onde permanece até às 18h30, quando parte rumo a Puerto del Rosario, Futerventura. A bordo seguem 2.170 passageiros e 633 tripulantes. O navio está a realizar uma viagem de duas semanas entre Barcelona, Espanha, e Gran Canaria (Canárias). Já passou por Gibraltar, Cádis (Espanha) e percorreu algumas das ilhas de Canárias (Fuerteventura e Lanzarote), e até ao final até vai passar por Tenerife.

Já pelas 8 horas chegou o 'Sky Princess', com 3.425 passageiros e 1.314 tripulantes a bordo. Também agenciado pela Blatas, vai ficar no Funchal até às 15 horas, numa escala integrada numa viagem de 27 noites entre Southampton, Inglaterra, e Port Canaveral, Estados Unidos. A viagem passou pela Alemanha (Hamburgo), Dinamarca (Cpoenhaga e Skagen), Noruega (Oslo), Países Baixos (Roterdão), Bélgica (Bruges), França (Le Havre-Paris) e Espanha (Vigo e Tenerife).

No total, nos últimos dias, devido às condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna, primeiro, e agora à depressão Charles, foram canceladas seis escalas de navios de cruzeiro: Queen Anne (domingo); Azura e Mein Shiff Relax (segunda-feira); e Iona, Le Dumont D’Urville e Vasco da Gama (quarta-feira).