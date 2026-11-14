Protecção Civil reforça formação em comunicações de emergência

O Serviço Regional de Protecção Civil desenvolveu um programa de formação sobre o manuseamento de equipamentos rádio e de exploração da rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) que envolve os diferentes intervenientes do Sistema Regional de Protecção Civil.

Uma equipa técnica de especialistas em sistemas de informação e comunicações do SRPC, liderada pelo Chefe de Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações, Paul Afonseca, percorreu os diferentes Agentes de Protecção Civil da Região para realizar acções de formação e treino para preparar os operacionais para optimizar o uso dos equipamentos da rede SIRESP e apresentar o Veículo de Telecomunicações de Emergência (VETE), recentemente atribuído ao dispositivo operacional regional.

Equipado com uma estação base móvel da rede SIRESP, o VETE permite reforçar ou substituir temporariamente a cobertura da rede em locais onde esta seja insuficiente, constituindo um recurso suplementar para garantir as comunicações em operações de maior dimensão ou complexidade.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa procurou capacitar as forças e serviços que concorrem para o Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro, reforçando as competências técnicas na materialização dos Planos de Comunicações, nos diferentes níveis de atuação do Sistema de Gestão de Operações: comando, tático e manobra. Estas acções pretenderam ainda dar o arranque à implementação de uma nova metodologia na organização das comunicações de emergência nos Teatros de Operações.

A nova modalidade de acção introduz alterações à organização das comunicações operacionais, nomeadamente através de novos canais destinados à coordenação e gestão das operações e de novos indicativos de chamada. De acordo com a Protecção Civil, estas mudanças visam melhorar o planeamento das comunicações, permitindo adequar os recursos e os procedimentos às necessidades de cada operação.

A definição prévia dos canais e dos indicativos de chamada assume particular importância em operações que envolvam diversas entidades e equipas no terreno, nas quais a circulação de informação e a articulação entre os diferentes intervenientes são essenciais para uma resposta coordenada. A programação dos equipamentos e a formação dos operacionais constituem, assim, etapas importantes para a aplicação dos novos procedimentos.

No dia 9 de Novembro teve lugar uma acção de formação dirigida aos Oficiais de Ligação das diferentes entidades que integram o Centro de Coordenação Operacional Regional, sobretudo aqueles que habitualmente não utilizam este género de equipamentos no seu dia-a-dia, mas precisam de estar preparados para os utilizar numa situação de acidente grave ou catástrofe.

Esta estratégia de modernização das comunicações de emergência na Região Autónoma da Madeira, procura encontrar as melhor soluções e redundâncias. Recordese que recentemente o SRPC, IP-RAM concretizou um investimento substancial em equipamentos de 237.656,00 euros.

Para o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, este é um passo importante que antecipa melhorias no futuro das comunicações de emergência, que serão necessárias para as ocorrências cada vez mais desafiantes e complexas.

"Esta evolução permitirá criar melhores condições para a coordenação dos diferentes actores do Sistema Regional de Protecção Civil, contribuindo para o sucesso das operações e garantindo elevados padrões de segurança para quem se arrisca para salvar os outros", referiu o presidente.