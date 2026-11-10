Câmara Municipal da Ponta do Sol mobiliza meios de Protecção Civil e cria centro de acolhimento de emergência

A Câmara Municipal da Ponta do Sol está a reforçar os meios de Protecção Civil e a mobilizar os seus serviços para responder à passagem da depressão Charles, que deverá afetar a Madeira nas próximas horas. No âmbito do dispositivo de prevenção e resposta, foi criado um centro de acolhimento de emergência na antiga Escola do Lombo de São João, "destinado a dar resposta a eventuais necessidades de acolhimento da população", informa através de nota de imprensa.

A operação envolve a mobilização dos serviços municipais de Protecção Civil, Ambiente e Ação Social, em articulação com a PSP e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. "As equipas encontram-se já mobilizadas e preparadas para intervir perante eventuais ocorrências, tendo sido igualmente reforçado o dispositivo operacional da Proteção Civil", acrescenta.

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, revela que está "a acompanhar esta situação com muita atenção e temos as nossas equipas e os meios municipais já mobilizados para responder a qualquer ocorrência que possa surgir. Reforçámos o dispositivo de Protecção Civil Municipal, estamos a trabalhar em articulação com as forças de segurança e os bombeiros, bem como Serviço Regional de Proteção Civil e preparámos também um centro de acolhimento de emergência na antiga Escola do Lombo de São João, para que possamos dar resposta a quem eventualmente necessite de apoio”.

“Quero deixar uma palavra de tranquilidade à população, mas também um apelo à responsabilidade de todos. Estamos a fazer aquilo que nos compete, a antecipar cenários e a preparar os meios necessários, mas é fundamental que cada pessoa adote comportamentos preventivos. Neste momento, a melhor forma de nos protegermos é permanecer em casa, evitar deslocações desnecessárias e respeitar todas as indicações das autoridades”, frisou.

À semelhança do trabalho desenvolvido durante a depressão Bruna, a autarquia reforçou os trabalhos de limpeza e verificação dos pontos críticos do concelho, com especial atenção às caleiras, levadas e zonas de escoamento de águas. Está também a ser realizada a monitorização de árvores e muros que possam apresentar risco de queda ou ruína.

O dispositivo contempla ainda a possibilidade de condicionamento ou encerramento de acessos a locais de maior exposição e risco, nomeadamente zonas da orla costeira, levadas e outros espaços públicos, sempre que as condições de segurança o justifiquem.

Para assegurar a coordenação das operações, será instalado um posto de comando no estaleiro da Câmara Municipal da Ponta do Sol, em articulação com a PSP, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Juntas de Freguesia do Concelho.

“A nossa prioridade é proteger as pessoas e garantir que o concelho está preparado para enfrentar este episódio meteorológico. As equipas estarão disponíveis e prontas a intervir sempre que necessário. Apelo a todos os munícipes para que levem estas recomendações a sério, porque a segurança de todos depende também dos cuidados individuais de cada um”, afirma o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques.

Linha de Ocorrências Municipais

"Para comunicar ocorrências na via pública ou em espaços e infraestruturas municipais, nomeadamente obstruções de vias, danos ou quedas de árvores, estará disponível uma linha dedicada: 964 489 649

Em caso de emergência, deverá ser contactado o número 112.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol apela à população para que permaneça em casa, evite deslocações desnecessárias, limpe sempre que necessário caleiras, zonas de escoamento de água e respeite todos os condicionamentos de acesso que venham a ser implementados.

É igualmente importante acompanhar as informações e recomendações divulgadas pelas autoridades e através dos canais oficiais. A segurança de todos é a prioridade. Proteja-se e siga as recomendações das autoridades", sublinha em nota enviada às redacções.