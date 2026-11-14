Descendente de madeirenses reeleito no Havaí

Descende de madeirenses, Tyler Dos Santos, foi releito para um segundo mandando como membro do Conselho da Câmara Municipal de Honolulu no Estado Norte - Americano do Havaí, o equivale a vereador executivo da câmara.

O candidato releito agradeceu a todos que trabalharam nesta campanha.

Disse que “o meu coração está a transbordar de gratidão. A cada voluntário, a cada pessoa que segurou cartazes, que bateu de porta em porta. Estou pronto para retomar, de imediato, o trabalho de construção de uma cidade que realmente funciona, desde habitações que as famílias locais consigam pagar até um sistema de autocarros que sirva de facto os seus utilizadores, e muito mais.”

Tyler Dos Santos é Cônsul Honorario de Portugal em Honolulu no Havaí e foi eleito, 2020, presidente do Partido Democrata no Estado Norte-Americano do Havaí.