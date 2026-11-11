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Depressão Charles Madeira

Santa Cruz lidera balanço de ocorrências da Protecção Civil

Santa Cruz regista mais de meia centena de ocorrências. Autarca acompanha trabalhos no local
Santa Cruz regista mais de meia centena de ocorrências. Autarca acompanha trabalhos no local, Foto Rui Silva/Aspress

A Proteção Civil da Madeira contabilizou 216 ocorrências até às 09h30, na sequência da situação meteorológica adversa que afecta a Região. No total, foram mobilizados 562 operacionais e 225 meios para dar resposta às situações registadas.

O concelho de Santa Cruz apresenta o maior número de ocorrências, com 53 casos, seguindo-se o Funchal, com 46, Câmara de Lobos, com 33, e Machico, com 32.

Entre as principais situações registadas estão as inundações de estruturas ou superfícies, com 61 ocorrências, e os movimentos de massa, com 54, seguindo-se 33 quedas de árvores.

Perante a persistência de condições meteorológicas adversas, a Protecção Civil apela à população para que acompanhe atentamente os avisos e alertas oficiais e cumpra rigorosamente todas as recomendações das autoridades.

É fundamental, dizem as autoridades, evitar deslocações desnecessárias, não atravessar zonas inundadas, respeitar os condicionamentos de trânsito e manter uma distância de segurança de linhas de água, taludes e zonas suscetíveis a derrocadas.

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Ricardo Duarte Freitas , 11 Novembro 2026 - 09:30

A população deve ainda evitar comportamentos de risco, adotar uma atitude preventiva e seguir as indicações dos agentes de protecção civil no terreno, nomeadamente evitando as linhas de água e outras sujeitas a derrocadas.

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