Santa Cruz lidera balanço de ocorrências da Protecção Civil

A Proteção Civil da Madeira contabilizou 216 ocorrências até às 09h30, na sequência da situação meteorológica adversa que afecta a Região. No total, foram mobilizados 562 operacionais e 225 meios para dar resposta às situações registadas.

O concelho de Santa Cruz apresenta o maior número de ocorrências, com 53 casos, seguindo-se o Funchal, com 46, Câmara de Lobos, com 33, e Machico, com 32.

Entre as principais situações registadas estão as inundações de estruturas ou superfícies, com 61 ocorrências, e os movimentos de massa, com 54, seguindo-se 33 quedas de árvores.

Perante a persistência de condições meteorológicas adversas, a Protecção Civil apela à população para que acompanhe atentamente os avisos e alertas oficiais e cumpra rigorosamente todas as recomendações das autoridades.

É fundamental, dizem as autoridades, evitar deslocações desnecessárias, não atravessar zonas inundadas, respeitar os condicionamentos de trânsito e manter uma distância de segurança de linhas de água, taludes e zonas suscetíveis a derrocadas.

A população deve ainda evitar comportamentos de risco, adotar uma atitude preventiva e seguir as indicações dos agentes de protecção civil no terreno, nomeadamente evitando as linhas de água e outras sujeitas a derrocadas.