Protecção Civil recebeu quase 200 chamadas e mantém linha de apoio até ao final do dia

O Serviço Regional de Protecção Civil recebeu quase 200 chamadas através de uma linha telefónica criada especificamente para acompanhar as ocorrências provocadas pela depressão Charles na Madeira. O serviço vai manter-se em funcionamento até ao final desta quarta-feira, coincidindo com o período de prontidão reforçada, uma vez que são esperadas novas situações decorrentes dos efeitos da chuva intensa e dos fenómenos meteorológicos adversos.

O balanço foi avançado pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, durante a conferência de imprensa realizada esta manhã, na sede daquele organismo, para avaliar a resposta operacional à passagem da depressão pela Região.

"Estamos a falar de quase duas centenas de chamadas atendidas numa linha que foi criada para este evento", explicou, adiantando que a linha permanecerá activa até ao final do estado de prontidão, elevado até ao fim do dia de hoje.

Richard Marques alertou, contudo, que o fim do período mais crítico da depressão não significa necessariamente o encerramento das ocorrências. "Haverá naturalmente muitas ocorrências durante o dia que vão surgir pela fragilidade que foi criada por estes fenómenos", advertiu, antecipando que os efeitos da precipitação poderão continuar a motivar intervenções dos agentes de protecção civil.

"Tudo funcionou bem em termos profissionais"

Por seu lado, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou positiva a resposta das entidades envolvidas na operação de prevenção e socorro, destacando o profissionalismo demonstrado durante uma noite de sobressalto na Madeira.

O governante revelou mesmo que, pelas 8 horas, tinha contactado o primeiro-ministro para lhe transmitir que a Região tinha ultrapassado a passagem da depressão "da melhor maneira", tendo em conta as circunstâncias e a elevada probabilidade de ocorrência de situações adversas.

"Quero dar os parabéns porque tudo funcionou bem em termos profissionais", afirmou Miguel Albuquerque, acrescentando que já tinha dado conta a Luís Montenegro da forma como a Madeira respondeu à situação meteorológica.

Questionado sobre os conselhos que poderia deixar ao território continental, para onde a tempestade se dirigia, o presidente do Governo Regional manifestou a expectativa de que as autoridades nacionais tenham capacidade para enfrentar as condições meteorológicas previstas, à semelhança do que aconteceu na Madeira.

Apesar do balanço favorável, as autoridades regionais mantêm a vigilância e a prontidão operacional, numa fase em que os efeitos acumulados da precipitação poderão continuar a provocar derrocadas, inundações e outras situações que exijam a intervenção dos meios de socorro.