Incêndio deflagra em garagem de prédio no Caniço
Fogo terá tido origem num electrodoméstico
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, esta manhã, para um incêndio numa garagem de um prédio situado numa urbanização no sítio da Mãe de Deus, na freguesia do Caniço.
O alerta foi dado pelas 10h30, tendo sido empenhados 10 operacionais, apoiados por três viaturas: um carro de primeira intervenção, um auto-tanque pesado e uma ambulância.
O fogo terá tido origem num electrodoméstico. As chamas foram extintas pelos bombeiros, que procederam também à ventilação do espaço coberto do bloco habitacional. Não há registo de feridos
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