Protecção Civil disponibiliza linha de informação à população

O Serviço Regional de Protecção Civil disponibiliza uma Linha de Informação Pública, através do número 291 790 076, destinada a prestar informações e esclarecimentos à população.

O serviço é assegurado por cinco colaboradores, que estarão disponíveis para responder às questões dos cidadãos, numa altura em que a Madeira enfrenta condições meteorológicas adversas.

A Protecção Civil apela à "consciência e responsabilidade de todos na utilização deste serviço", lembrando que o número 112 deve ser utilizado exclusivamente em situações de emergência.

Mantenha-se informado e siga as recomendações das autoridades. A protecção de todos começa também pela responsabilidade de cada um. Serviço Regional de Protecção Civil

IPMA volta a alertar para o agravamento do estado do tempo na Madeira nas próximas horas Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforça previsão de chuva persistente e por vezes forte, podendo acumular valores superiores a 100 mm em 12 horas em alguns locais, em especial nas regiões montanhosas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) volta a alertar para o agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira entre o final do dia de hoje, 10 de Novembro, e a manhã de dia 11, devido à depressão Charles.

"Prevê-se chuva persistente e por vezes forte, podendo acumular valores superiores a 100 mm em 12 horas em alguns locais, em especial nas regiões montanhosas. O vento irá aumentar de intensidade, soprando de sudoeste com rajadas até 100 km/h, podendo ser da ordem de 140 km/h nas terras altas. A agitação marítima irá igualmente sofrer um agravamento neste período, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros na costa sul da ilha da Madeira", refere o comunicado.