Protecção Civil regista duas ocorrências por inundação

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabiliza, para já, duas ocorrências relacionadas com inundações na Madeira, numa altura em que a Região enfrenta o agravamento das condições meteorológicas associado à passagem da depressão Charles.

De acordo com os dados disponibilizados na plataforma de acompanhamento operacional, consultada esta noite, as duas situações estão classificadas como inundações de estruturas ou superfícies devido à precipitação intensa. As duas ocorrências foram registadas no concelho do Funchal.

Três estações já atingiram valores de aviso laranja Chão do Areeiro registou 29,7 litros por metro quadrado numa hora, enquanto Pico Alto e Monte ultrapassaram os 21 litros

No total, foram contabilizados seis operacionais e duas viaturas, distribuídos pelas duas intervenções, com três bombeiros e uma viatura associados a cada ocorrência.

A Protecção Civil disponibilizou a Linha de Informação Pública, através do número 291 790 076, para esclarecimentos relacionados com a situação operacional.

Protecção Civil disponibiliza linha de informação à população Serviço é assegurado por cinco colaboradores e destina-se a prestar esclarecimentos

Os números são provisórios e vão sofrer alterações ao longo da noite, à medida que a depressão Charles afecta o arquipélago.