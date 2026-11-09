Cancelada agenda do secretário de Estado da Protecção Civil na Madeira

A agenda do secretário de Estado da Protecção Civil, Rui Rocha, para esta terça-feira, 10 de Novembro, na Madeira, foi cancelada, segundo informação enviada esta segunda-feira pela Assessoria de Imprensa do Governo.

O programa previa que o governante fosse recebido, pelas 10 horas, pela secretária regional da Saúde e Protecção Civil e pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, seguindo-se, às 11 horas, uma visita ao Centro de Situação, Operações e Gestão de Emergências.

Estava ainda prevista, pelas 11h45, uma apresentação de cumprimentos ao novo comandante territorial da GNR da Madeira, no respectivo Comando Territorial.

A comunicação enviada pelo Governo não adianta os motivos para o cancelamento da agenda.