PJ deteve mulher suspeita de burlas superiores a 160 mil euros em Barcelos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 40 anos, pela suspeita de sete crimes de burla qualificada em Barcelos, que lhe "renderam" mais de 160 mil euros, foi ontem anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que a suspeita recorreria a documentação falsa para aquisição fraudulenta de diversos bens e serviços, com particular incidência nos setores da saúde e do comércio automóvel, entre os anos de 2021 e 2025.

Com essa atuação, "conseguiu obter um enriquecimento ilegítimo e a consequente apropriação de valores globais superiores a 160 mil euros".

A detida, sem ocupação laboral e com antecedentes pela prática de crimes de burla, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.