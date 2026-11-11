Perto de 400 voos cancelados em Lisboa, Porto, Faro e Madeira

Perto de 400 voos foram cancelados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira devido à passagem da depressão Charles, segundo um balanço da gestora aeroportuária ANA.

Estes números incluem os voos cancelados até às 18:30 de hoje e os que já tinham sido previamente suprimidos.

Em Lisboa estavam previstos 565 movimentos, sendo que 288 foram previamente cancelados.

Até às 18:30, de acordo com a ANA, tinham sido realizados 198 voos e 37 foram cancelados.

No Porto estavam agendados 214 voos, mas 12 foram previamente cancelados, sendo que, no período em causa, foram realizados 125 movimentos. Não se registaram cancelamentos adicionais.

Por sua vez, em Faro estavam previstos 62 voos e 14 destes foram previamente cancelados.

Neste aeroporto foram realizados 23 movimentos e registaram-se mais quatro cancelamentos.

Já na Madeira foram cancelados 20 dos 80 movimentos previstos.

Foram assim realizados 32 movimentos e contabilizaram-se mais cinco cancelamentos.

"A ANA recomenda aos passageiros com voos previstos para hoje que confirmem o estado do voo junto da companhia aérea antes de se deslocarem para o aeroporto e que tenham em consideração eventuais limitações nos acessos rodoviários", sublinhou.

A depressão Charles, que motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de hoje, perdeu força durante a manhã e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro ao Algarve, a única região a manter, a meio da tarde, avisos meteorológicos vermelhos, devido à chuva e ao vento, entretanto desativados.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou até às 12:00 mais de 500 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas, enquanto na Madeira, a primeira região a sofrer os efeitos da tempestade, houve mais de 200.

Mais de uma dezena de pessoas tiveram de ser realojadas devido a danos nas suas habitações, mas não há registo de vítimas.

Além do fecho das escolas e de serviços públicos não essenciais, o mau tempo motivou o cancelamento de algumas centenas de voos e o corte de estradas.