Aeroportos portugueses registam 360 voos cancelados

Os aeroportos de Lisboa, Madeira, Faro e Porto registavam hoje, às 11:00, um total de 360 voos cancelados, devido às condições meteorológicas adversas, com Lisboa a concentrar a maioria dos cancelamentos.

A ANA -- Aeroportos de Portugal avançou à Lusa que o aeroporto de Lisboa tinha 288 movimentos previamente cancelados, num total de 565 previstos para hoje, aos quais se somavam 22 cancelamentos adicionais durante a operação.

Na Madeira estavam contabilizados 20 cancelamentos prévios, em 80 movimentos previstos, e dois cancelamentos adicionais.