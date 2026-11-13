Eurocontrol suspende voos com destino aos EUA a pedido da FAA

O Eurocontrol suspendeu os voos com destino aos Estados Unidos que partem dos seus Estados-membros, na sequência de um pedido da Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA), devido aos problemas técnicos que estão a afectar o sistema de controlo de tráfego aéreo dos EUA.

EUA suspendem voos em todo o país por razões de segurança Decisão da autoridade norte-americana surge na sequência de problemas nas comunicações do controlo de tráfego aéreo. Informação foi avançada pela SIC Notícias, que cita a agência Reuters

A medida abrange os 42 Estados-membros da organização, incluindo Portugal, condicionando assim as ligações aéreas europeias com destino ao território norte-americano.

A decisão surge depois de a FAA ter determinado a suspensão das partidas de voos nos Estados Unidos, na sequência de graves falhas de comunicação nos centros regionais de controlo de tráfego aéreo. As autoridades norte-americanas justificaram a medida com razões de segurança e mantêm uma avaliação das operações internacionais.

Secretário da Segurança Interna dos EUA afasta cenário de novo 11 de Setembro Markwayne Mullin procurou tranquilizar os norte-americanos, garantindo que a suspensão dos voos está relacionada com graves falhas de comunicação nos sistemas de controlo de tráfego aéreo

Portugal está abrangido pelas novas restrições, numa altura em que vários voos da TAP Air Portugal já tinham partido de aeroportos nacionais com destino a cidades norte-americanas, nomeadamente Nova Iorque, Washington, Boston, Miami e Newark. Contudo, a companhia aérea garante que tem autorização para aterrar em solo norte-americano.