Rússia detém suspeito de terrorismo que planeava atentado num centro comercial

As autoridades russas anunciaram ontem a detenção de um alegado membro de uma "organização terrorista internacional" que planeava cometer um atentado num centro comercial em Stavropol, no sudoeste da Rússia.

Num comunicado, o Serviço Federal de Segurança (FSB) indicou que o suspeito pretendia fugir para a Síria, depois do atentado, para se juntar às fileiras deste grupo, cujo nome não identificou.

Os serviços secretos russos adiantam que o homem, "originário de um país da Ásia Central", teria jurado fidelidade ao grupo e planeava "fazer explodir um engenho explosivo de fabrico artesanal num centro comercial em Stavropol", cidade próxima da fronteira com a Geórgia.

"Para o efeito, o estrangeiro efetuou um reconhecimento do local, estudou os períodos de maior afluência de público, selecionou um local para colocar o engenho explosivo e adquiriu os componentes, produtos químicos e munições necessários para o respetivo fabrico", especificou o FSB.

O serviço de segurança acrescentou que, durante a operação, foram apreendidos componentes destinados ao fabrico do engenho explosivo, bem como equipamentos de comunicação com informações sobre os contactos do suspeito com o grupo.

O FSB adiantou ainda que foi aberto um inquérito contra o detido por suspeita da prática de crimes de terrorismo, sem avançar mais pormenores.