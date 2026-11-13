Polícia polaca detém 11 pessoas por elogiarem autor de tiroteio em Cracóvia

As autoridades polacas detiveram 11 pessoas por manifestarem publicamente apoio ao autor do tiroteio perpetrado no passado sábado em Cracóvia, que provocou seis mortos e 16 feridos, indicou hoje a polícia local.

O porta-voz da Polícia, Andrzej Fiolek, explicou à agência noticiosa oficial polaca PAP que 11 dos detidos incorreram em crimes relacionados com a apologia dos homicídios.

Segundo Fiolek, os suspeitos "não só enganaram o público, como também divulgaram desinformação e semearam o pânico".

Por seu lado, a Polícia de Cracóvia indicou que dois dos detidos foram presos por terem "elogiado publicamente o atentado terrorista" ocorrido na cidade.

Os detidos enfrentam diferentes acusações, consoante o conteúdo das suas declarações públicas e, segundo as autoridades, a maioria não conseguiu justificar o seu comportamento.

O incidente ocorreu em 07 deste mês, quando um homem abriu fogo indiscriminadamente contra vários peões a partir de um veículo em movimento, na praça principal de Cracóvia.

O suspeito foi detido pelas autoridades policiais e transportado para um hospital, onde acabou por morrer na sequência dos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo durante a detenção.

Após o ataque, os investigadores realizaram buscas na residência do presumível autor, onde encontraram os corpos de três familiares: os pais e a irmã.

O Ministério Público polaco abriu uma investigação por terrorismo para apurar as circunstâncias do caso.