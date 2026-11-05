Avião comercial que fazia ligação entre Dublin e Roma desviado após ameaça de bomba

Um avião comercial A320, que fazia hoje a rota entre Dublin e Roma, foi desviado para a base aérea de Évreux, no noroeste de França, devido a uma ameaça de bomba, disseram as autoridades francesas.

O Governo de Paris anunciou o sucedido, afirmando que está a acompanhar a situação "em tempo real".

Na terça-feira, pelo menos 10 voos comerciais na Europa foram afetados por ameaças de bomba que, segundo as autoridades dos países envolvidos, que se revelaram falsas.

Hoje, as autoridades francesas não adiantaram mais detalhes sobre se o último incidente relacionado com o voo do A320 está relacionado com a série de ocorrências verificadas na terça-feira.

Segundo fontes contactadas pela Agência France Presse na terça-feira, pelo menos quatro dos alertas afetaram voos da companhia aérea irlandesa Ryanair: um que ligava Manchester (Inglaterra) a Múrcia (Espanha), um de Lisboa para Roma (Itália), outro de Dublin (Irlanda) para Roma e um de Dublin para Sofia (Bulgária).

Até ao momento, a Ryanair não confirmou os alertas e não respondeu aos pedidos de esclarecimento.

Outros dois voos com destino a Varsóvia, na Polónia, um da companhia escandinava SAS proveniente de Copenhaga e outro da companhia polaca LOT que partiu do aeroporto londrino de Heathrow, também foram alvo de alertas.

Também um voo da Wizz Air que ligava Bérgamo (Itália) a Sofia registou um alerta de bomba.

Na terça-feira, a polícia britânica indicou ter sido informada de ameaças que visavam "quatro aviões que iriam descolar ou aterrar no aeroporto de Heathrow", bem como de um alerta que visou um avião em Manchester, sem especificar de que voos se tratava.

Todos os aviões foram inspecionados à aterragem, sem que tenha sido encontrado qualquer dispositivo suspeito, adiantaram as autoridades britânicas.