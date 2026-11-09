Balança comercial da Madeira mantém saldo positivo, mas recua para 54,3 milhões

A balança comercial da Região Autónoma da Madeira com o estrangeiro registou um saldo positivo de 54,3 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2026, menos 63,2% do que os 147,7 milhões contabilizados no mesmo período de 2025.

De acordo com os dados preliminares divulgados hoje pela DREM, com base em informação do INE, entre Janeiro e Setembro, as exportações de empresas com sede na Região atingiram 365,4 milhões de euros, uma quebra de 8,8% face ao período homólogo. Em sentido contrário, as importações aumentaram 23,1%, totalizando 311,1 milhões de euros.

Foto DREM

Esta evolução reflecte-se na taxa de cobertura das importações pelas exportações, que baixou para 117,4%, quando nos primeiros nove meses de 2025 se situava nos 158,4%.

Na distribuição geográfica das trocas comerciais, os países terceiros concentraram 72,1% do total das exportações regionais. Já nas importações, a União Europeia manteve a posição predominante, representando 80,8% do total.