Centro de Química da Madeira abre vaga para investigador doutorado

O Centro de Química da Madeira (CQM), acolhido pela Universidade da Madeira (UMa), está a recrutar um Investigador Doutorado Convidado para integrar um projecto de investigação dedicado ao desenvolvimento de nanoterapêuticos para a reprogramação de macrófagos na anemia da inflamação. O prazo para apresentação de manifestações de interesse termina a 22 de Novembro.

A oportunidade surge no âmbito da operação 'BULLSEYE – Reprogramação de Macrófagos na Anemia da Inflamação com Nanoterapêuticos' e junta-se às restantes vagas de investigação ainda disponíveis no âmbito do projecto CQM 4.0, anunciadas em Outubro.

De acordo com aquele organismo universitário, o investigador seleccionado terá como principais responsabilidades o desenvolvimento, a funcionalização e a caracterização de nanotransportadores direccionados para macrófagos inflamatórios, com o objectivo de os reprogramar no contexto de doenças crónicas.

Podem candidatar-se investigadores com doutoramento em Química, Bioquímica, Ciência de Materiais ou áreas científicas afins. Será considerada uma mais-valia a experiência em bioconjugação de proteínas, dendrímeros ou nanomateriais de carbono, assim como conhecimentos na respectiva caracterização físico-química.

A contratação está prevista para um período de 24 meses, em regime de dedicação exclusiva, estando directamente associada à execução da operação BULLSEYE.

Os interessados podem consultar os requisitos e as condições da oferta, disponíveis em português e inglês, através do portal do Centro de Química da Madeira, em cqm.uma.pt.

A operação BULLSEYE (M2030-FEDER-03051000) é co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Regional da Madeira 2021-2027 (Madeira 2030).

O CQM é uma unidade de investigação e desenvolvimento acolhida pela Universidade da Madeira, avaliada internacionalmente e financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Desenvolve actividade científica nas áreas dos Produtos Naturais e dos Materiais, em alinhamento com os domínios prioritários da Estratégia Regional de Especialização Inteligente da Madeira.