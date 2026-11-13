Polícia Marítima apreende lancha rápida e detém quatro espanhóis nas Berlengas

A Polícia Marítima apreendeu hoje uma embarcação de alta velocidade na reserva natural das Berlengas, no âmbito de uma operação de combate ao narcotráfico que resultou na detenção de quatro pessoas de nacionalidade espanhola.

Durante esta ação, foi detetada uma embarcação de alta velocidade num "vale estreito da reserva natural das Berlengas, acompanhada por outras três embarcações, que se colocaram em fuga ao se aperceberem da presença das autoridades", adiantou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Segundo referiu, os elementos da Polícia Marítima conseguiram intercetar a embarcação em causa e deter os quatro cidadãos espanhóis que se encontravam a bordo, estando agora a decorrer as diligências processuais, em articulação com o Ministério Público, com "vista à definição dos procedimentos subsequentes".

Nesta ação estiveram empenhados 13 elementos da Polícia Marítima, apoiados por duas embarcações, assim como por seis elementos das Capitanias dos Portos de Peniche e da Nazaré.